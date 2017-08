Thread: Need WHERE clause to filter last day in month; and second Friday in month

Code:

SQL> SELECT month_num, next_date 2 FROM ( WITH next_12_months AS ( 3 SELECT rownum month_num 4 FROM dba_objects 5 WHERE ROWNUM < 13 ) 6 SELECT month_num, ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), month_num)-1 next_date 7 FROM next_12_months 8 UNION ALL 9 SELECT month_num, NEXT_DAY(ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), (month_num-1))+6, 'FRIDAY') next_date 10 FROM next_12_months 11 WHERE NEXT_DAY(ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), month_num)+6, 'FRIDAY') >= TRUNC(SYSDATE) 12 UNION ALL 13 SELECT month_num, ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), (month_num-1))+9 next_date 14 FROM next_12_months 15 WHERE ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'MM'), month_num)+9 >= TRUNC(SYSDATE) ) 16 ORDER BY month_num, next_date; MONTH_NUM NEXT_DATE ---------- --------------- 1 10-AUG-17 1 11-AUG-17 1 31-AUG-17 2 08-SEP-17 2 10-SEP-17 2 30-SEP-17 3 10-OCT-17 3 13-OCT-17 3 31-OCT-17 4 10-NOV-17 4 10-NOV-17 4 30-NOV-17 5 08-DEC-17 5 10-DEC-17 5 31-DEC-17 6 10-JAN-18 6 12-JAN-18 6 31-JAN-18 7 09-FEB-18 7 10-FEB-18 7 28-FEB-18 8 09-MAR-18 8 10-MAR-18 8 31-MAR-18 9 10-APR-18 9 13-APR-18 9 30-APR-18 10 10-MAY-18 10 11-MAY-18 10 31-MAY-18 11 08-JUN-18 11 10-JUN-18 11 30-JUN-18 12 10-JUL-18 12 13-JUL-18 12 31-JUL-18 36 rows selected. Elapsed: 00:00:00.19